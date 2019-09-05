Обмен удерживаемыми между РФ и Украиной: Сенатор США рассказал об ожиданиях

Американский сенатор Крис Мерфи надеется, что ожидаемое взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией позволит несколько снять напряжение в отношениях между странами и освободить в будущем еще больше людей. Об этом он сказал сегодня, 5 сентября, на брифинге возле здания Офиса президента Украины, отвечая на вопрос журналистов об освобождении фигуранта дела по рейсу MH17 Владимира Цемаха, пишет «Интерфакс – Украина».

«Как правило, мы не комментируем решения судов, но мы надеемся, что после консультаций президента Зеленского с Владимиром Путиным будет уменьшено напряжение в отношениях, и надеемся, что в будущем еще большее количество украинских заложников и пленных, которых удерживают в России, будет освобождено», – сказал сенатор.

Мерфи считает, что взаимное освобождение удерживаемых лиц будет важным сигналом о том, что отношения между Украиной и Россией «могут быть разными».

«Еще будут оставаться серьезные вопросы "жизни и смерти", но освобождение заложников будет важным серьезным шагом», – отметил он.