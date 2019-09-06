Рада должна изменить систему налогообложения части предприятий

Верховная Рада должна рассмотреть законопроект и изменить систему налогообложения части предприятий. В первую очередь это коснется крупных промышленных компаний. В частности, заставят их платить за добытую железную руду и землю почти в 4 раза больше. Продукция предприятий удорожает, и не сможет конкурировать на мировых ринках. А Украина получит меньше валютной выручки. В результате курс иностранных валют может вырасти, а вместе с ним и цены в магазинах, передает телеканал «Украина».

«Законопроект откровенно сырой, он даже отличается от того, что обсуждали. Он должен улучшить налоговый климат в Украине, привязать Украину к реалиям мирового налогообложения», – говорит Максим Дудник представитель Компании WaterHouseCoopers.

«Случай нарушения всех возможных законодательных инициатив. И вообще, общения с бизнесом. Мы будем апеллировать к премьер-министру, тем более то, что он озвучил в публичной плоскости, совпадает с нашим мнением – изменения в Налоговом кодексе. Но должны вносится после детального обсуждения с бизнес сообществом», – отмечает председатель Ассоциации металлургов Александр Каленков.

Ударит законопроект и по работникам промышленных предприятий. Большие заводы, фабрики и комбинаты, не выдержав большой налоговой нагрузки, вынуждены будут сокращать производство и штат сотрудников. В Украине добывают не только железную руду. К примеру, есть производство, которое дает промышленности марганец. Но парламентарии не предлагают для нее, то увеличить ставки налогов.