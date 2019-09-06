Нет работы – нет еды: В Житомире переселенка устроила митинг под стенами ОГА (Фото)

В Житомире переселенка Светлана Тертичная устроила одиночный митинг под стенами областной государственной администрации, чтобы привлечь внимание чиновников к своим проблемам.

Фото: скриншот видео ТК «С1»

«На сегодняшний день я без работы, и хочу привлечь внимание общества к проблемам переселенцев пожилого возраста, когда до пенсии еще далеко, а работы нет. Я проживаю в санатории "Тетерев", это в городе Коростышеве. По специальности я – учитель. Просто переселенцев не очень берут на работу. Я уже примерно 1,5 года стою в центре занятости», – пояснила она.

Фото: скриншот видео ТК «С1»

Проблемы переселенки выслушал заместитель директора Департамента труда и социальной защиты населения Житомирской ОГА Василий Павлюк. В частности, он сообщил, что в санатории «Тетерев», который был отключен за долги от электроэнергии, электричество подключили. В ответ на это переселенка заявила, что комнате, где она проживает есть неисправности. «Верхнего света нет, розетка работает, но оплачивать я должна в полном объеме», – говорит Светлана.

«Там сейчас проживает 102 внутренне перемещенных лица, это 57 семей. Все ВПЛ получают ежемесячно выплаты от государства на проживание и оплату услуг ЖКХ. В связи с тем, что ВПЛ не платят за проживание и услуги ЖКХ, а основная услуга была электроэнергия, РЭС отключил их от этой услуги. Электроэнергию уже включили, воду включили», – поясняет Павлюк.

Фото: скриншот видео ТК «С1»

Светлана же утверждает, что адресную помощь ВПЛ она не получает, жалуется на отсутствие возможностей получить работу и нормальное социальное жилье.

«В том году я обращалась за помощью – помогите мне получить социальное жилье. Зарплата воспитателя, зарплата учителя. Я работала в селе Дмитрове в интернате для детей с умственными расстройствами. Ребенок выбил мне зуб. Я ничего не имеют против, но я как-то осторожно теперь отношусь к этому учреждению», – рассказала она.

Заместитель директора Департамента труда и социальной защиты населения Житомирской ОГА в свою очередь предлагает ей посмотреть список вакансий в Центре занятости и выбрать ту, которая ей подходит. «Работа есть, нужно ваше желание. Санаторий "Тетерев" – это тоже самое социальное жилье», – настаивает он.

Чиновник подчеркнул, что с 2014 года Житомирская область приняла свыше 11 тыс. переселенцев: «Всех обеспечили, несмотря на трудности, жильем».

Представитель облгосадминистрации также пообещал помочь переселенке решить проблему трудоустройства.

Напомним, в санатории «Тетерев» обосновалась община из 181 человека – переселенцев из Донбасса. Из них работоспособных всего около 30 жителей. Кто мог, устроились на работу в охрану, лесхоз, магазин, на гранитный карьер. Но большинство – матери-одиночки, в том числе многодетные, пенсионеры, люди с инвалидностью. Около трети – дети. Переселенцы мечтают о собственном жилье и переезде, а администрация санатория – о свободной для туристов здравнице. Власти Житомирской области заявляли, что переселенцы, проживающие в санатории «Тетерев», ни за что не платят.

Как сообщалось ранее, переселенцы заявляли, что в санатории «Тетерев» они буквально выживают в нечеловеческих условиях. 25 июня в Житомирской области на трассе «Житомир – Киев» митинговали женщины-переселенки. Утром люди частично перекрыли движение по трассе «Киев – Чоп». Причина перекрытия трассы – отключение электроэнергии в санатории «Тетерев», где они живут.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «С1»

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