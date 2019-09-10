Дома семейного типа: Как переселенцы воспитывают приемных детей (Фото)

На Луганщине семья переселенцев из неподконтрольной украинским властям Кадиевки (до переименования – Стаханов, Луганская обл.) воспитывает 12 детей. В Лисичанске супруги Закировы живут с 10 приемными и 2 родными детьми.

Сейчас в семье переселенцев Вероники и Рената подрастают 8 приемных мальчиков и 2 девочки. Двое их родных детей уже взрослые. Первого приемного ребенка семейная пара усыновила в 2005 году. Ирина уже вышла из-под их опеки, получила квартиру и работает в полиции.

«Я сама воспитывалась в интернате 5 лет. Однажды дочь мне сказала: "Мама, давай, кого-нибудь к себе возьмем". Так у нас появилась Ира», – вспоминает Вероника Закирова.

Ренат и Вероника Закировы. Фото: скриншот видео ТК «4 канал»

С началом боевых действий на Донбассе она вместе с семьей выехала к своей сестре в Лисичанск. Здесь они обустроились и открыли дом семейного типа. Вероника и Ренат – безработные. Ежемесячно из государственного бюджета они получают 48 тыс. грн денежного обеспечения, 9 тыс. грн из которых государство выделяет на родителей, 39 тыс. грн – на детей.

«Если я будут думать о Стаханове, о том, что там осталось, о том, что там было и что там сейчас – можно просто войти в депрессию», – отмечает переселенка.

Фото: скриншот видео ТК «4 канал»

Сейчас в их новом доме есть все условия для проживания и развития детей. Вероника и Ренат по дому все делают вместе с детьми, помогают и поддерживают друг друга, а за столом рассказывают интересные истории и сказки.

Фото: скриншот видео ТК «4 канал»

Родной дочери Веронике – Юлии Голдан сейчас 28 лет. На улице по соседству с родителями она открыла дом семейного типа и вместе с мужем воспитывают шестерых детей, пятеро из них – приемные. Женщина планирует усыновить еще 4 детей.

Юлия Голдан с детьми. Фото: скриншот видео ТК «4 канал»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «4 канал»