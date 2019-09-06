ДТЭК позаботилась о том, чтобы украинцы не остались зимой без тепла и света (Видео)

Хватит ли Украине угля на отопительный период? Этот вопрос сейчас оживленно обсуждают энергетики, чиновники и эксперты. Топлива для теплоэлектростанций не хватает. Об этом еще в прошлом месяце заявили чиновники. Даже собрались тогда на срочное совещание у президента. Энергетические компании тем временем искали выход, сообщает телеканал «Украина».

В порт в Одесской области накануне ночью прибыл уголь из Колумбии. 88 тысяч тонн горючего для украинских теплоэлектростанций закупила компания ДТЭК. Пришлось приобрести, ведь под угрозой – отопительный период, который вот-вот должен начаться.

«На конец августа на складах ТЭС было на 46% меньше угля, чем в прошлом году. Мы можем зимой остаться без тепла и электричества», – отмечает эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич.

Теплоэлектростанциям приходится больше производить энергии, чтобы заместить ту электроэнергию, которую должна выработать другая генерация. В частности, снизился отпуск гидроэлектростанций и возобновляемой энергетики. Блоки атомных электростанций идут на ремонт, и эти работы не всегда заканчиваются успешно и вовремя.

«Это баланс. Учитывая ситуацию на Хмельницкой АЭС, то, что у нас там не вошел в операционную деятельность блок, и у нас надо пересчитать баланс. А если мы просчитываем баланс, это другие объемы поставок угля, просто по приоритетности, чтобы вы понимали. Также приоритет – это подготовка к зиме и логистика поставок угля», – говорит министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

«Тепловая генерация должна подставить плечо, теплоэнергетике Украины, и мы это готовы сделать», – говорит генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарчук.

Чтобы страна не остались без света и тепла, компания ДТЭК дополнительно купила в Южной Америке 388 тыс. тонн угля. Первые два балкера уже пришли в Украину, в сентябре ожидается еще два, и один – в октябре. Но главным приоритетом для компании остается украинский уголь – за восемь месяцев этого года шахтеры ДТЭК добыли почти 15 млн. тонн угля.

«Я уверен, что в этом году мы тоже успешно пройдем зиму и все люди будут с теплом и светом. Главным залогом этого является взвешенная политика по рынку электрической энергии, по поддержке шахтеров и всех участников рынка электрической энергии», – заявляет генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарчук.

Уголь государственных шахт сейчас стоит около 2,5 тыс. грн за тонну, говорят в шахтерских профсоюзах. При этом себестоимость такого угля – 3900. Импортная – около двух тысяч. Самая выгодная цена могла бы быть по формуле «Роттердам+».

«В Роттердаме сегодня индикативная стоимость – около 1700 грн. И это самый дешевый уголь», – говорит эксперт по вопросам энергетики Александр Трохимец.

Но сейчас такого дешевого угля, цену которого рассчитывали по «Роттердам+», в Украине нет. Все предложения, которые получила компания ДТЭК, – это более дорогое топливо. Поэтому пришлось покупать. Из порта Одесской области уголь по железной дороге доставят на склады украинских теплоэлектростанций.