Украина может остаться без дешевых яблок: Названа причина

Накануне Еврокомиссия отменила для Украины свое решение о запрете экспорта в ЕС наших овощей и фруктов как опасных для здоровья людей, сообщает официальный сайт Еврокомиссии – ec.europa.eu. Эксперты агрорынка говорят, что это спасло от многомиллионных потерь украинских производителей яблок, томатов, перца и др. но лишило наших покупателей возможности запастись витаминами по дешевке, так как цены на внутреннем рынке почти не снизятся, пишет «Сегодня».

Как разъяснили в Украинской плодоовощной ассоциации, еще 21 марта 2019 года ЕС приняла директиву о дополнительной проверке агропродукции не из стран ЕС – Украины, Молдовы, Турции, Сербии, США, Канады и др. – на отсутствие в ней ряда опасных микроорганизмов. Так как в Украине их никогда не было, об этом проинформировали Еврокомиссию по аграрным вопросам и предложили разрешить ввоз, но решение по нам было принято лишь вчера.

«Рынок ЕС важен для наших садоводов, хотя он не самый крупный. В сезоне 2018/19 гг. в ЕС было продано около 6 тыс. т. Если бы поставки не разблокировали, потери садоводов составили бы до 5 млн долларов, или 15% всей экспортной выручки. До 4 млн долларов потеряли бы производители томатов, перца, баклажанов и т. д., но это аж 50% их экспорта», – говорит экономист инвестдепартамента Продсельхозорганизации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Также Ярмак отметил, что ужесточение фитосанитарных норм – это действенный способ поддержки своих производителей, который ЕС применяет регулярно. Но для Украины сделали исключение. Как разъяснила вчера экс-министр агрополитики Ольга Трофимцева, чтобы экспортировать яблоки, груши, томаты и др., нашим производителям надо получить в Госпродпотребслужбе Украины документ, подтверждающий, что продукция поставляется из мест, свободных от карантинных организмов, определенных в директиве ЕС 2019/523.

Эксперты продрынка прогнозируют сезонное снижение цен на фрукты и овощи в Украине, прежде всего на яблоки, но оно будет недолгим.

«В сентябре стоит ожидать удешевления яблок в рознице на 20-25%, или на 4-5 грн/кг, до 12-20 грн/кг за сортовые, еще 1-2 грн/кг подешевеют сорта, которые не могут долго храниться. Груши и так не подешевели бы (сейчас 35-50 грн/кг), так как и экспорт их мал, и урожай в этом году невысок», – рассказал директор Ассоциации поставщиков торгсетей Алексей Дорошенко.

А вот на цену полевых овощей, прежде всего помидоров, запрет на экспорт не влиял, разъяснил эксперт, так как они идут лишь на внутренний рынок.

Из заморских фруктов в сентябре могут подешеветь бананы, прогнозируют эксперты. По словам Дорошенко, бананы являются основными конкурентами яблок у покупателей.

«Банан всегда стоил 1 доллар за кило, поэтому они сейчас недороги из-за крепкой гривни (25 грн/доллар). Но если цена яблок упадет, то покупатель переключится на них, и в торгсетях начнутся акции на бананы. Ближе к зиме яблоки подорожают, а доллар пойдет вверх, и заморские фрукты тоже станут дороже. Но не апельсины: в этом году в Португалии, откуда их к нам завозят, ожидается хороший урожай "оранжевых", который превысит прошлогодний рекорд – свыше 400 тыс. т. Это может снизить цены на них до "яблочных" – 20-25 грн/кг. Пока неясно, что будет с мандаринами: в некоторых партиях из Турции и Египта при проверке были обнаружены личинки плодовой мухи. Если окажется, что весь урожай заражен, цены на испанские мандарины могут взлететь на четверть – до 60 грн/кг», – анализирует Дорошенко.