Аналитик пояснила, почему не выполняются Минские соглашения

Ни один из пунктов Минских соглашений не был выполнен прежде всего потому, что в самом тексте документа заложена очень большая ошибка, которая ведет Украину к тупику в переговорном процессе. Об этом рассказала аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко.

«В тексте Минских соглашений в качестве стороны-агрессора фигурируют представители ОРДЛО*, а не Российская Федерация, в то время как в сам состав Трехсторонней контактной группы входят Украина, ОБСЕ и РФ», – напомнила она.

По ее мнению, в связи с этим возникает сложность в переговорах, на которой Россия постоянно играет, настаивая на прямом диалоге украинских властей с представителями «Л-ДНР», чтобы «вынести свою истинную роль в конфликте за скобки».

«Именно поэтому мы не можем говорить сегодня о каком-то впечатляющем результате и продвижении», – считает Кучеренко.

«У нас не два "Минска". У нас есть Минские соглашения и Комплекс мер по их имплементации. То, что называют "Минском-2", это по сути Комплекс мер по имплементации "Минска-1"», – отмечает аналитик.

Эксперт убеждена, что украинским властям ни в коем случае нельзя соглашаться на прямые переговоры с представителями «Л-ДНР»: «Прямые переговоры будут означать наш проигрыш в войне по той простой причине, что РФ задействует терминологию, которая закреплена в тексте. Есть сопроводительное письмо глав Нормандской четверки о поддержке выполнения Минских соглашений и обязательства влиять на соответствующую сторону. РФ заявит нам: Видите, мы влияем на соответствующую сторону, а вы должны договариваться только с ними, и вообще мы здесь не причем и выступаем чуть ли не в качестве миротворца».

«Да, боевики присутствуют на встречах Трехсторонней контактной группы, их подписи значатся под документами. Но, что очень важно акцентировать внимание, чтобы несколько снять мифы российской пропаганды: ни о каких представителях "ЛНР" и "ДНР" там не идет речи, там стоят просто фамилии тогдашних руководителей этих квази-государственных образований – Захарченко и Плотницкого. При том, что ни того, ни другого на территории этих квази-государственных образований сегодня уже нет. Миф о том, что якобы подписантами являются представители "народных республик", как об этом пишут в российской прессе, России очень выгоден», – рассказала Кучеренко.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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