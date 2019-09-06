Ситуация в пунктах пропуска утром 6 сентября: Проезда ожидали 275 авто

Сегодня, 6 сентября, все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07:00 до 18:30, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 38,9 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8955 человек и 1150 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7870 человек и 1415 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7480 человек и 1310 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3605 человек и 825 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10965 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 275 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/45;

КПВВ «Марьинка» – 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «7:27. Еленовка. Сегодня в 5 утра было около 120 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.