Хотят зарплату: В Лисичанске бастовали работники водоканала

На Луганщине Лисичанский водоканал задолжал не только энергетическим компаниям за потребленную энергию, но и должен своим работникам. Люди не получают заработную плату более 3-х месяцев.

В четверг, 5 сентября, они устроили забастовку под стенами «Лисичанскводоканала». Туда пригласили мэра, руководство коммунального предприятия и представителей профсоюзов. На «Лисичанскводоканале» сейчас работают 410 коммунальщиков, им должны зарплату на общую сумму 7,4 млн грн.

На митинге выступил и директор «Лисичанскводоканала» Александр Батуков. «Мы не частное предприятие, если мы сейчас все деньги отправим, чтобы оплатить за электроэнергию, некому будет восстанавливать воду. У нас уже машинисты рассчитываются, а люди хотят задолженность за три месяца по зарплате. Хотят зарплату за свой труд получать. У нас с апреля и по сегодняшний день заплачено 18,6 млн грн за электроэнергию "Энера-Восток". Все деньги вымываются на оплату за электроэнергию», – сказал он.

По словам главы Луганской областной федерации профсоюзов Валерия Черныша, ситуация с долгами на предприятиях коммунальной и частной собственности «по Украине примерно одинакова». «Но предприятия решают эти вопросы обходными путями. Они дают договора поручительства на выполнение финансовой деятельности, допустим, по выплате заработной платы какой-то организации или какому-то юридическому лицу», – отметил он.

«Необходимо рассмотреть, есть ли механизм сбора коммунальных платежей за воду также по договору поручительства через другое юридическое лицо. Зачем: судебный спор и аресты счетов по электроэнергии идут на предприятие – конкретно ваше КП. Если идет сбор коммунальных средств за вашу воду на какое-то другое юридическое лицо, которому вы это доверите по договору поручительства, они этими деньгами будут расплачиваться с вами по заработной плате, за электроэнергию, приобретение материалов. Этим должен заниматься город, руководство предприятия и юридическая служба», – заявил Черныш.

Как сообщалось ранее, энергетики сегодня, 6 сентября, снова обесточат «Лисичанскводоканал» из-за долгов за электроэнергию.

Напомним, в Луганской области 80 тыс. абонентов в Лисичанске, Новодружеске и Приволье трое суток находились без централизованного водоснабжения. Энергетики обесточили объекты водоканала из-за долгов. 21 августа на внеочередной сессии Лисичанского городского совета местные депутаты выделили из бюджета 2,2 млн грн на погашение долгов водоканала перед энергетиками. После этого было восстановлено электроснабжение 3 насосных станций и 2 канализационных насосных станций КП «Лисичанскводоканал». Предприятие задолжало энергетикам 167 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

Читайте также: