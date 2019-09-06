За людей не считают: В соцсетях возмущены работой КПП «Еленовка» в «ДНР» (Фото)

В социальных сетях обсуждают работу КПП «Еленовка», расположенный на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области и открытый в «ДНР» после недавнего благоустройства. Люди возмущены сложностью его пересечения.

«Строите стены, загоны, резервации, открываете вагончики... А очереди только увеличиваются», – возмутился автор поста.

В четверг, 5 сентября, он также обнародовал фотографии очередей вблизи КПП «Еленовка».

На это отреагировали и другие пользователи соцсети:

Данил: «Люди ''работающие" на блокпостах ДНР много о себе возомнили и "считают" себя властью! Людей за людей не считают! Отношение как к собакам! Пример недавний: бабушка лет 75 с палочкой сидит на переднем сиденье легкового авто, заставили выйти и пройти на какую-то проверку! Бедная старушка еле вылезла с машины... Ну, чтобы не соврать вернулась минут через 10-15! Как так можно... Что вы там хотели найти у нее? Дикость, бред, полное отсутствие мозгов!»;

Максим: «Украинская сторона нормуль»;

Николай: «Очереди потому что есть хитрож…е без очереди, по льготной очереди, по звонку из министерства и т.д.»;

Саня: «Очереди потому, что пропускают по три машины, я нашу стоял 11 часов, а украинскую прошел за 25 минут. Что там на выезд проверять-то, ладно на въезд»;

Олег: «Рублики всем хочется»;

Лорик: «Работают по схеме: "Да не отсохнет рука просящего, да не оскудеет рука дающего!" Побирахи!!!».

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