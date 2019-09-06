На Донбассе погиб украинский военный

В четверг, 5 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил во время обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований получил несовместимое с жизнью ранение украинский военнослужащий. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«5 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение несовместимое с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего», – сообщили в штабе ООС.