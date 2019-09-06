Косил траву: В «ЛНР» мужчина подорвался на мине

В селе Терновое, расположенном на неподконтрольной украинским властям территории Краснодонского района Луганской области, местный житель подорвался на мине. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Отмечается, что ЧП произошло в четверг, 5 сентября. «В республиканскую клиническую больницу с диагнозом минно-взрывная травма, ампутация части левой стопы в состоянии средней степени тяжести был доставлен житель села Терновое Краснодонского района», – говорится в сообщении.

«Мужчина около 11:30 косил траву на открытой территории и, скорее всего, наступил на противопехотную мину», – заявили в «МЧС ЛНР».