Сводка из зоны ООС за 5 сентября: Версии сторон конфликта

В четверг, 5 сентября, незаконные вооруженные формирования (НВФ) 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новогнатовки – из стрелкового оружия;

трижды неподалеку Водяного – из станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды вблизи Лебединского – из стрелкового оружия;

дважды неподалеку Новотроицкого – из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Верхнеторецкого – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

в районе Зайцево – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Пивденного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Золотого – из станкового противотанкового гранатомета;

дважды неподалеку Новгородского – из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

За минувшие сутки в результате обстрела со стороны НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один – получил ранения.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

неподалеку Павлополя – из стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из минометов калибра 82 мм.

В «ДНР» заявили, что «армия Украины в минувшие сутки 19 раз нарушила режим прекращения огня. В зоне обстрелов оказались поселки шахты имени Гагарина и Зайцево в Горловке, Старомихайловка на западе Донецка, Докучаевск, предместья Ясиноватой, а также села Новая Марьевка, Петровское, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка. Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, БМП, БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики два раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Лозовое и Золотое 5. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета, РПГ-7, миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия».