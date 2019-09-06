На Донетчине у прохожего изъяли наркотики

В Бахмуте (Донецкая обл.) правоохранители остановили мужчину, который нарушил правила дорожного движения пешеходами. При составлении административного протокола полицейские изъяли у местного жителя наркотическое вещество. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что мужчина привлек к себе внимание, когда пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте. На мужчину был составлен административный протокол по ст. 127 КУоАП Украины «Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом».

«У 25-летнего мужчины при себе было обнаружено вещество, растительного происхождения, по предварительным признакам наркотическое, которое он хранил для собственных нужд», – отметили в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.