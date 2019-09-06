На Луганщине спасатели вызволили кота из двухметровой трубы (Фото)

В Северодонецке (Луганская обл.) спасатели вызволили кота из двухметровой трубы ворот. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что сегодня около 6 утра продавец местного рынка обратилась за помощью в Службу спасения «101».

«Женщина рассказала, что когда пришла на свое рабочее место на рынке, услышала ужасный крик, который доносился из трубы. Прибыв на место вызова, северодонецкие спасатели выяснили, что кот находится в двухметровой трубе, которая является частью конструкции ворот рынка. Спасатели сделали отверстие в трубе и достали кота, который быстро скрылся с места происшествия», – рассказали в ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области