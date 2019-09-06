Сорвался с ж/д-вагона: В «ЛНР» погиб подросток

В пос. Родаково, расположенном на неподконтрольной украинским властям территории Славяносербского района Луганской области, в результате падения с крыши железнодорожного вагона погиб 13-летний ребенок. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Отмечается, о смерти подростка в четверг, 5 сентября, сообщил фельдшер скорой помощи. ЧП произошло примерно в 20:50.

«Три подростка гуляли по территории железнодорожной станции. Увидели снегоочистительный вагон, который стоял на запасном пути. Парни забрались на крышу (высота примерно 3,5 м) и начали по нему ходить. В какой-то момент один из них потерял равновесие, упал головой вниз. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала биологическую смерть», – говорится в сообщении.

«Эксперты рассматривают две версии: неосторожность (оступился и упал). Вторая причина – при ходьбе подросток задел линии электропередач и от поражения током скончался на месте», – заявили в «МЧС ЛНР».