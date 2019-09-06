В «ДНР»: За хранение боеприпасов задержали жителя Горловки

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) за хранение боеприпасов задержали местного жителя. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что 35-летний мужчина хранил боеприпасы по месту жительства.

«Подозреваемый обнаружил гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами, а также более 50 патронов калибра 5,45 мм в районе водоема, расположенного на подконтрольной вооруженным формированиям Украины территории. Мужчина перевез боеприпасы в Горловку, где они и были изъяты сотрудниками полиции по месту жительства фигуранта», – говорится в сообщении.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 4 лет со «штрафом» в размере до 80 тыс. руб. (30,8 тыс. грн по курсу местного банка на 06.09.2019).

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