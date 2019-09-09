В «ДНР» за выходные произошло три убийства

В «ДНР» за минувшие выходные зарегистрировали 28 сообщений о преступлениях, в том числе 3 убийства, 7 фактов причинения телесных повреждений различной степени тяжести, 5 грабежей, 1 случай изъятия оружия и боеприпасов. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что одно из убийств произошло в Донецке. «В дежурную часть Петровского районного отдела полиции Донецка поступило сообщение об обнаружении трупа местной жительницы 1956 года рождения с ножевыми ранениями. Правоохранители по "горячим следам" задержали ранее судимого злоумышленника. Действия фигуранта попадают под санкции ст. 106 УК ДНР (убийство)», – говорится в сообщении.

Подробности других ЧП не сообщаются.

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