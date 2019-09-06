Литва помогает восстанавливать школу в прифронтовой Авдеевке (Видео)

В Донецкой области уже несколько лет подряд реализуется совместный проект правительств Литвы и Украины по восстановлению инфраструктуры населенных пунктов. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что недавно в рамках рабочего визита международные партнеры ознакомились с планом выполнения ремонтных объектов гражданской инфраструктуры.

«В состав нашей группы вошли специалисты литовских и украинских проектных организаций, которые имеют достаточно знаний для того, чтобы оценить уровень необходимых работ по реконструкции школы №2 в Авдеевке», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис.

«Реализуя этот проект, планируем реконструировать не только здание, а провести благоустройство прилегающей территории. Поэтому нам важно знать, как движутся работы и обсудить некоторые конкретные моменты с украинскими партнерами», – добавил он.

Также дипломат сообщил о том, что работы такого масштаба литовцы вести впервые.