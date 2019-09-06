Смонтированы все балки: В Луганской ОГА рассказали о ремонте моста в Сватово (Фото)

На Луганщине продолжаются работы по ремонту моста в Сватово. По состоянию на 5 сентября завершен монтаж балок. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что руководитель Луганской ОГА Виталий Комарницкий посетил объект и ознакомился с ходом строительства.

«Работы продолжаются. По состоянию на 5 сентября смонтированы все балки и продолжается монтирование захваток. Однако, я не увидел команду работников второй смены, хотя подрядчики заверяли, что ход работ будет организован именно так. Учитывая важность и значение моста, буду и в дальнейшем контролировать эту ситуацию», – отметил Комарницкий.

Фото: пресс-служба Луганской ОГА

В пресс-службе также отметили, что Виталий Комарницкий по итогам июльской коллегии облгосадминистрации дал поручение до середины сентября отремонтировать мост через реку Красная в Сватово на автодороге государственного значения Н-26 «Чугуев – Меловое» км 136 + 662, который был в аварийном состоянии, и обеспечить открытие дорожного движения по нему. Отвечает за это Служба автомобильных дорог в Луганской области, которая является заказчиком.

В начале августа Виталий Комарницкий отметил: «Этот объект необходимо ввести в эксплуатацию в сентябре. В противном случае будут приняты кадровые решения».