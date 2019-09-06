В «ДНР»: В Енакиево обнаружили труп мужчины

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) был обнаружен труп местного жителя 1959 года рождения с многочисленными травмами. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«По "горячим следам" задержали двоих злоумышленников, подозреваемых в совершении указанного преступления. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 112 УК ДНР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», – говорится в сообщении.

Подробности ЧП не сообщаются. При этом в «полиции» заявили, что за минувшие сутки в «ДНР» зарегистрировали 9 сообщений о преступлениях, в том числе 3 факта причинения телесных повреждений различной степени тяжести и 2 грабежа.

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