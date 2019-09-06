В Краматорске произошло смертельное ДТП

Сегодня ночью, 6 сентября, около 2:50 неизвестный мужчина пересекая проезжую часть по улице О. Тихого в Краматорске (Донецкая обл.) попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Правоохранителями установлено, что 24-летний водитель двигаясь на грузовом автомобиле на перекрестке улиц О. Тихого и Центральной совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Последний получил телесные повреждения в результате которых скончался в больнице.

«Сейчас полиция проверяет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Личность погибшего не установлена. На вид мужчине около 35 лет, документов при себе не имел. Волосы темные, был одет в кофту с длинным рукавом черного цвета и синие джинсы. Сотрудники Краматорского отдела полиции обращаются к возможным свидетелям ДТП и лицам, которым известна личность погибшего мужчины с просьбой звонить по номерам (050) 988-05-93 или 102», – отметили в полиции.