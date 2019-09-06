Завтра в Мариуполе простятся с Николаем Токарским

Завтра, 7 сентября, в Мариуполе (Донецкая обл.) простятся с председателем Донецкой областной организации Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), многолетним главным редактором газеты «Приазовский рабочий», заслуженным журналистом Украины Николаем Токарским.

Журналистике Николай Токарский отдал более 40 лет. За весомый вклад в становление независимости Украины получил знак отличия президента и почетную грамоту Верховной Рады Украины.

«Серьезная утрата для мариупольских журналистов, для донецких журналистов. Я склоняю голову перед жизненными, профессиональными заслугами Николая Токарского, перед силой его слова», – говорит главный редактор ТРКК «Сигма» в 2004 – 2018 годах Андрей Василенко.

Знакомы еще со студенческих лет – главный редактор «Приазовского рабочего» Елена Калайтан вспоминает, как училась вместе с Николаем Токарским, а потом продолжили работать для мариупольских читателей.

«Уже здесь когда мы под одной крышей работали, я, бывало, пишу ему в электронной почте что-то. Смотрю – не отвечает. Пройти недалеко из кабинета в кабинет. Иду, а он говорит: "Ну что ты пишешь? Приди, давай поговорим, давай пообщаемся, давай обсудим". Вот этот человеческий контакт, это живое общение, это стремление понять, услышать и обсудить было в нем всегда», – вспоминает Елена.

«Такую значимую газету для провинции. Она была очень значительная. И создал полиграфическую базу на которой можно было делать что угодно. При заказах книг – что касается переплета, тиснения. И когда люди брали книгу такую, говорили: "Это что, в Мариуполе сделано? Да не может быть"», – отмечает, в свою очередь, автор программы «Мариуполь. Былое» Сергей Буров.

Насыщенная событиями – так о жизни Николая Токарского говорят его близкие друзья. В последние годы Николай Николаевич был руководителем Донецкой областной организации Национального союза журналистов Украины, постоянно ездил в командировки, но иногда ему так не хватало поддержки родных, вспоминает коллега и товарищ, секретарь Донецкой организации НСЖУ Виктор Граматиков.

«Думается о том, как жизнь, все-таки, коротка. И как надо все успеть. А потом задумываешься и думаешь: а куда успеть? А для чего успеть? Кому-то это надо? Ну надо, когда делаешь что-то. Да, оно кому-то надо», – говорит Виктор Граматиков.

Как сообщалось ранее, Николай Токарский ушел из жизни 4 сентября.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»