В Лимане за покушение на умышленное убийство задержали мужчину

В Лимане (Донецкая обл.) арестован мужчина, подозреваемый в покушении на умышленное убийство. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 42-летнему жителю г. Лимана.

«29 августа, примерно в 19:30, между двумя местными жителями, употреблявших спиртные напитки возле одного из магазинов, возникла ссора. Один из мужчин, обидевшись на высказанную в его сторону нецензурную брань, схватил нож и умышленно и целенаправленно ударил оппонента, вызвав колото-резаное ранение левой половины грудной клетки», – говорится в сообщении.

«50-летнего пострадавшего срочно доставили в лечебное учреждение и прооперировали. В настоящее время в уголовном производстве по признакам ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины назначен ряд судебных экспертиз. Досудебное расследование продолжается», – сообщили в прокуратуре.