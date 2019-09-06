Зеленский обсудил с сенаторами США Донбасс и оказание помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 сентября, обсудил с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи поддержку Украины в сферах безопасности и энергетики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи Зеленский отметил мощную поддержку Украины обеими палатами Конгресса США и поблагодарил сенаторов за их личный вклад в формирование этой поддержки.

«Хочу поблагодарить нашего стратегического партнера США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – сказал президент Украины.

Он также выразил благодарность американским законодателям за их активную позицию относительно необходимости предоставления Украине дальнейшей помощи в сфере безопасности и надежду, что объемы этой помощи будут увеличиваться. Зеленский также отметил последовательную политику санкций США против России, привлекая внимание к российской «паспортизации» граждан Украины на Донбассе и необходимости соответствующего реагирования.

«Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности подчеркнули важность диверсификации поставок в Украину энергоносителей путем налаживания их поставок из США. Собеседники положительно отметили подписание Меморандума между Украиной, Польшей и США о поставках американского сжиженного газа. Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за последовательное противодействие проекту "Северный поток-2" и выразил надежду на принятие Конгрессом США решения о санкциях против компаний, которые принимают в нем участие», – проинформировали в Офисе президента Украины.

Также стороны обсудили вопрос реализации реформ в Украине.