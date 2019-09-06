На Донетчине выявили две теплицы конопли

В Мариуполе (Донецкая обл.) правоохранители разоблачили 46-летнего мужчину, который на своем огороде вырастил две теплицы конопли. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба полиции города.

«Информацию о том, что житель Мариуполя выращивает коноплю, полицейские Приморского отделения полиции получили благодаря оперативному сообщению от жителей. Вчера с проведением санкционированного обыска к месту проживания гражданина отправились оперативник, следователь и участковый офицер Приморского отделения полиции, которые обнаружили на его огороде 2 теплицы, которые были полностью оборудованы для выращивания конопли, где именно и выращивались 168 кустов наркорастений. Также были обнаружены 3 мешка с уже высушенной коноплей и 35 свертков, 15 пакетиков и более 10 коробок с наркосеменами», – сообщили в полиции.

Все изъятое направлено на экспертизу. Сам мужчина уверяет, что использовал наркотик только для собственного потребления.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 100 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.