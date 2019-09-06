Повышение тарифов в «ДНР»: За коммуналку нужно отдать четверть пенсии (Калькуляция)

На протяжении последних пяти лет единственным достижением «ДНР», на котором постоянно пиарились «республиканские власти», был мораторий на рост оплаты жилищно-коммунальных услуг. Тарифы на ЖКХ все это время оставались на уровне 2012 года, оплата водоснабжения и электроэнергии не менялась с 2010-го, а стоимость отопления и того раньше – с 2009-го. По заверениям «чиновников», на коммуналку у жителей уходило примерно 8% доходов. Однако цена такой «витрины» оказалась непомерно высокой. И вот, с 1 сентября в «ДНР» повысили коммунальные тарифы.

Чем заканчиваются игры в социализм

Первый «глава ДНР» Александр Захарченко, взорванный 31 августа 2018 году в центре Донецка в собственном кафе «Сепар», постоянно подчеркивал – пока идет война, никакой речи о росте коммуналки быть не может. О том, что этот вопрос «даже не витает в воздухе» в 2017-м заявлял и руководитель «республиканской службы по тарифам ДНР» Александр Алипов. Самый главный «республиканский коммунальщик» Сергей Наумец пару лет назад уверял, что «сдерживание тарифов является одним из факторов стабильности в ДНР… Мы учитываем определенные сложности экономической обстановки и поэтому удерживаем цены на прежнем уровне». И прошлым летом «министр ЖКХ» Наумец красноречиво подчеркивал, что стабильные тарифы – принципиальная позиция «правительства», приводя при этом в назидание регулярный рост цен на коммуналку на подконтрольной Украине территории. По словам того же Наумца, поддерживать низкие цены удавалось за счет финансировования из России и режима жесткой экономии.

Впрочем, у игры в социализм оказалась не совсем приятная сторона. Так, директор местной теплопоставляющей компании «Донбасстеплоэнерго» Руслан Капленко в мае этого года осторожно заметил, что действующий отопительный тариф десятилетней давности не покрывает даже половины всех расходов.

А «принципиальная позиция» «министра ЖКХ» дала течь уже в феврале 2019 года. Наумец признался, что из-за низких тарифов в коммунальной сфере «республики» существуют определенные проблемы. Причем не только с выплатами зарплат, но и их размерами, а также количеством желающих занять за копейки вакантное место. «Министр» был вынужден озвучить, что зарплата дворников по «республике» составляет в среднем 3 400 руб., (1 393 грн по местному курсу валют), слесаря – 5 000 руб. (2 049 грн) .

Не удивительно, что с такой оплатой труда наводить чистоту на улицах идут преимущественно женщины пенсионного возраста, едва ли способные справиться с тяжелой физической работой, что само собой сказывается на качестве оказываемых услуг. И менять трубы в домах за зарплату слесаря уже нет желающих. Утекающие кадры пытались пополнить за счет выпускников «Донбасской академии строительства и архитектуры ДНР», но, видимо, безуспешно: весной этого года из 7 600 сотрудников сферы ЖКХ, положенных по штату, в наличии было чуть более 3 000 человек.

Отток кадров и недоукомплектованность привели к тому, что прошедшей зимой коммунальщики физически перестали справляться со своими обязанностями. Расчищать снег, колоть лед и посыпать дорожки граншлаком стало некому, что вызвало массовое возмущение жителей Донецка. Зимней уборкой беды «республики» не ограничились. Слабым местом городских ЖКХ стали протекающие крыши многоквартирных домов и «тающий» асфальт на тротуарах.

Еще одной острой проблемой стал вывоз мусора, вернее отсутствие такового. Тянется она с декабря 2018-го и по нынешний день. В мусоре утопает Донецк, Харцызск, Енакиево, Амвросиевка, Макеевка, Ждановка и иные города. Местные общественники начали кричать о предстоящей экологической катастрофе. «Глава ДНР» Денис Пушилин признал происходящее «общереспубликанской» проблемой, связанной с фиксированными тарифами. «Коммунальные предприятия находятся в таких условиях, когда не хватает техники, не хватает бюджета. А если мы учтем момент, что тарифы на коммунальные услуги не повышались с 2014 года, это еще усложнило и так непростую жизнь коммунальных предприятий», – отметил Пушилин.

Повышение «с человеческим лицом»

О повышении коммунальных тарифов всерьез заговорили еще в июне, и вскоре «министр ЖКХ» Наумец официально анонсировал повышение стоимости трех услуг: водоснабжения, вывоза ТБО и обслуживания жилого фонда, добавив, что если этого не сделать сейчас, то «республика» рискует остаться вообще без коммунальщиков.

Итоговые цифры появились в «республиканских» медиа уже накануне 1 сентября. «Министр ЖКХ» Сергей Наумец уверял, что «квитанция в среднем из расчета двухкомнатной квартиры на трех человек поднимется примерно на 200 руб. (77 грн, – ред.)». Глава «республиканской службы по тарифам» Александр Алипова уточнил, что «услуги по вывозу мусора и квартплате повысятся на 30%, по водоснабжению в Донецке – почти в 2 раза, по другим городам и районам – в 1,5».

Сейчас в каждом городе – своя тарифная сетка, но повышение коснулось всех.

Для примера возьмем Горловку, где цена на три ветви коммуналки выросла следующим образом:

услуги водоснабжения повысились на 52,7% (итого 12,72 руб. за 1 куб. м, или 4,89 грн);

стоки – на 57,1% (итого 8,83 рублей за 1 куб. м, или 3,40 грн);

вывоз ТБО (на 1 человека) – почти на 30%;

квартплата – на 30%.

Чтобы разобраться, насколько по факту выросли тарифы, возьмем горловскую однокомнатную квартиру площадью 40 кв. м. с одним жильцом, снабженную такими благами цивилизации как водоснабжение, централизованное отопление, газ и колонка для нагревания воды (без счетчиков).

Если до 1 сентября квартплата за такое жилье в 40 кв. м составляла 200 руб. (76,92 грн), то теперь придется выкладывать 260 руб. (100 грн). Рост – на 30%.

Подорожавшее холодное водоснабжение и стоки при использовании в месяц нормативных 11,4 м³ обойдутся в 11,4 куб. м х 12,72 руб.+ 11,4 куб. м х 8,83 руб.= 245,67 руб. (94,48 грн). Ранее эта коммунальная услуга обходилась в 159 руб. Налицо подорожание – более, чем на половину (+55%).

Стоимость вывоза мусора так же выросла на 30% с 13,92 руб. (5,35 грн) до 18,1 руб. (6,96 грн).

Вопрос о росте цен на электроэнергию пока не стоит, поэтому с учетом того, что экономный жилец будет использовать не более 100 кВт электричества в месяц получаем месячную оплату в 82 руб. (31,54 грн). Сюда же можно отнести расценки на центральное отопление, которые пока тоже решили не трогать – ежемесячные выплаты вне отопительного сезона обойдутся в 354 руб. (136,13 грн), а при оплате сугубо в течение отопительного сезона – в 911 руб. (350,38 грн).

Хотя цена на газ пока остается стабильной и составляет 2,36 руб. за кубометр (при норме потребления с колонкой и плитой 10,49 куб. м в месяц – выходит в 24,75 руб. или 9,52 грн), не факт, что они останутся такими надолго. Тем более, что позиция в этом вопросе безвозмездного (на данный момент) газового донора – России не до конца понятна, а «чиновники» «ДНР» не особо скрывают, что следующий этап подорожания начнется уже в следующем году.

Итого: содержание однокомнатной квартиры в Горловке обойдется с новыми тарифами в 985 руб. (379 грн) против 833 руб. (320 грн) до начала осени. На первый взгляд суммарное подорожание на 18% –незначительно и, по версии самого «министерства ЖКХ», эта цифра должна составлять не более 7% в общей структуре доходов. Но при таких данных «министерства» доход рядового жителя в «ДНР» должен составлять 14 071 руб. (5 412 грн). А на самом деле зарплаты в таких крупных городах как Горловка, Макеевка, Енакиево и пр. – в пределах 8 тыс. руб. (3 077 грн), да и в Донецке – 10-12 тыс. руб. (3 846 – 4 615 грн).

То есть после повышения коммуналки ее оплата в доходах горловчанина, проживающего в 40-метровой однушке, составляет против прежних 10% уже 12%.

Уже не говоря о пенсионерах с новыми повышенными пенсиями в 4 000 руб. (1 536 грн). При этом в «ДНР» них никаких субсидий не предусмотрено, поэтому одинокому пожилому обладателю 1-комнатной квартиры придется выкладывать на коммуналку 25% своих доходов.

В долгах как в шелках

Уровень оплаты услуг ЖКХ и до этого оставлял желать лучшего. Долгое время процент неплательщиков в «ДНР» оставался тайной – со страниц газет писали лишь, как «ркспублике» все замечательно, как строим, поднимаем, выполняем и перевыполняем.

Первые намеки на то, что с оплатой коммуналки в «республике» что-то идет не так начали появляться осенью прошлого года, когда «глава ДНР» Денис Пушилин специальным «указом» продлил период реструктуризации долга за оплату коммунальных услуг до 5-ти лет, а еще парой месяцев ранее «министерство юстиции» пригрозило, что к злостным неплательщикам будут применяться меры вплоть до отъема квартиры и подписки о невыезде за пределы «ДНР». О продажах «с молотка» арестованного имущества свидетельствуют многочисленные объявления «республиканских» товарных бирж.

Впрочем, с учетом тяжелой экономической ситуации и мизерных зарплат в «республике» жесткие меры помогают не особо, о чем свидетельствует хотя бы то, что, по заявлениям «министра ЖКХ» Сергея Наумца, с января по август текущего года сумма задолженностей по коммуналке в «ДНР» выросла с 6 до 10 млрд руб. Рассчитывать, что процент плательщиков резко возрастет после подорожания услуг – глупо. Скорее, сумма задолженностей будет расти на порядок быстрее, а немногочисленные ряды работников ЖКХ станут еще реже, что рано или поздно может привести к настоящему коммунальному коллапсу, по сравнению с которым невывоз мусора покажется мелкой неурядицей.

Станислав Плотников, Горловка, для РПД «Донецкие новости»

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