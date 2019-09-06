Представители Литвы проинспектировали реконструкцию школы в прифронтовой Авдеевке

Представители литовских и украинских проектных организаций оценили уровень необходимых работ по реконструкции школы №2 в прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что уже несколько лет подряд в Донецкой области реализуется совместный проект правительств Литвы и Украины по восстановлению инфраструктуры населенных пунктов. Недавно, в рамках рабочего визита, международные партнеры ознакомились с планом выполнения ремонтных объектов гражданской инфраструктуры.

«В состав нашей группы вошли специалисты литовских и украинских проектных организаций, которые имеют достаточно знаний для того, чтобы оценить уровень необходимых работ по реконструкции школы №2 в Авдеевке. Реализуя этот проект планируем реконструировать не только здание, а провести благоустройство прилегающей территории. Поэтому нам важно знать, как движутся работы и обсудить некоторые конкретные моменты с украинскими партнерами», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис.

Также он сообщил о том, что работы такого масштаба литовцы будут вести впервые.