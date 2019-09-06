Изменить мнения людей в «Л-ДНР» об Украине быстро не получится, – эксперт

Для эффективности информационной политики реинтеграции Донбасса необходимо сформировать приоритеты для разных взглядов местного населения в «Л-ДНР». Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 сентября в ходе дискуссии на «Донбасс Медиа Форум 2019», который проходит в Харькове, рассказал глава Донецкого института социальных исследований и политического анализа Владимир Кипень.

«То, что нужно проукраински настроенным гражданам, и то, что нужно тем, кто либо безразличен, либо антиукраински настроен, – это разные взгляды», – пояснил он.

По его словам, приоритеты информационной политики Украины по отношению к Донбассу можно разделить на три группы:

для проукраински настроенного населения, выступающего за Донбасс в составе единой Украины;

для населения, которое выступает за возвращение неподконтрольной части Донбасса под контроль Украины на особых условиях;

для людей, которым все равно или они не определились в своих взглядах.

«Вторая категория – антиукраинская, составляет большинство. Они однозначно находятся под доминирующим влиянием информационной машины российской и "Л-ДНР". Ориентироваться на то, что мы можем изменить их позицию в краткосрочном или среднесрочном варианте нереалистично. Без ограничений физического и реального влияния вражеских машин российской пропаганды, действующих в рамках информационной войны против Украины, у нас будет эта категория людей», – считает Кипень.

Как сообщалось ранее, эксперты проанализировали мнение жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения и особенности коммуникации с ними.

*Опрос был проведен среди жителей Донбасса, живущих по обе стороны линии разграничения, в июне-июле 2019 года, а также среди экспертов. Форма опроса – фокус-групповые дискуссии, глубокие интервью и экспертный опрос. Цель опроса – проанализировать и оценить реальное состояние проблем и особенностей коммуникаций с жителями неподконтрольного украинским властям Донбасса и разработать эффективную модель коммуникации с ними в рамках процесса по реинтеграции Донбасса.

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