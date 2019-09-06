Информационная политика Украины неэффективна для реинтеграции Донбасса, – мнение

Информационная политика Украины в вопросе реинтеграции Донбасса должна учитывать ряд важных факторов. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 сентября в ходе дискуссии на «Донбасс Медиа Форум 2019», который проходит в Харькове, рассказал глава Донецкого института социальных исследований и политического анализа Владимир Кипень.

Эксперт отметил, что в «ДНР» среди большинства жителей Донецка преобладают антиукраинские взгляды, в частности ощущения отстраненности или отчуждения от Украины. Также бытуют противоречивые взгляды среди людей, живущих вблизи линии разграничения на Донбассе.

Владимир Кипень пояснил, что существующая информационная политика неэффективна для реинтеграции Донбасса и изменить мнения людей, настроенных против Украины в «Л-ДНР» в краткосрочной и среднесрочной перспективе не получится.

Так, на основании опросов* аналитики выяснили, что за 5 лет вооруженного конфликта на Донбассе количество проукраински настроенного населения уменьшилось и продолжает уменьшаться, а информационная политика Украины значительно проигрывает российской пропаганде в «Л-ДНР».

«Стандартная подача информации по официальным традиционным каналам должна быть переосмыслена с переведением акцентов от официального к неофициальному способу коммуникаций в границах действующей государственно определенной стратегической программы, которая соответствует страхам и ожиданиям целевых групп», – отмечает Кипень.

Глава Донецкого института социальных исследований и политического анализа убежден, что ключевыми инструментами информационной политики Украины на Донбассе должны стать не только традиционные СМИ, но и социальные сети, а также необходимо усилить сигналы вещания украинских радио и ТВ за линию разграничения на Донбассе.

«Социальные сети эффективны, потому что доступ к ним относительно свободный. Хотя на "той" территории есть список изданий и ресурсов, доступ к которым закрыт и запрещен. В Луганской области значительно больший этот список, в Донецкой – меньший, но, в принципе, получить информацию из социальных сетей можно», – сообщил Кипень.

«На большей территории доступ к украинскому радио и телевидению заблокирован, хотя некоторые сигналы там принимают», – добавил эксперт.

*Опрос был проведен среди жителей Донбасса, живущих по обе стороны линии разграничения, в июне-июле 2019 года, а также среди экспертов. Форма опроса – фокус-групповые дискуссии, глубокие интервью и экспертный опрос. Цель опроса – проанализировать и оценить реальное состояние проблем и особенностей коммуникаций с жителями неподконтрольного украинским властям Донбасса и разработать эффективную модель коммуникации с ними в рамках процесса по реинтеграции Донбасса.

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