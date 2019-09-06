«Движение еле-еле»: Ситуация в пунктах пропуска днем 6 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 6 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «14:26. Горловка – Бахмут. Около 15 машин перед блоками. А дальше как всегда, все забито. В карман помещается около 100 машин. Ну вот и еще 15 перед блоками. Итого +-115 машин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Bad»: «9:50. Марьинка в Донецк: 8 машин. "Каргилл" в Донецк: 42 основной, 20 льготы. Марьинка в Курахово: на "нуле" машин 25-30. Пеших много»;

«Bad»: «10:02. "Каргилл" в Курахово. В целом до моста и льгота есть не маленькая. Точнее не вижу, далеко»;

«Bad»: «12:06. "Каргилл" в Курахово: основная до моста, льгота 40+»;

vikadn: «13:31. На "Каргилле" в Украину основная с моста, льгота – в половину»;

Pljaskin: «14:22. "Каргилл", на выезд, ровно от изгиба у въезда на мост».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «12:21. Еленовка из Донецка, приблизительно машин 50»;

Иван: «13:04. Еленовка из Донецка машин 70 льгота едет, суперльгота тоже. Движение еле-еле»;

Дмитрий: «13:39. В Еленовке в Украину 60 машин, движение слабое»;

Sergey: «14:42. Еленовка в сторону Мариуполя. Между 1 и 2 туалетами. Хвост на уровне магазина»;

Анна: «14:50. В Еленовке в Волноваху 80 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Алик: «10:24. Октябрь в Мариуполь – от камышей».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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