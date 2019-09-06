Бизнесменов Донбасса могут отправить в экспортный тур по Украине

Жители Донецкой области могут принять участие в экспортном туре по Украине, который состоится в Киеве 10 сентября. Это мероприятие будет интересно бизнесменам, которые занимаются экспортом, передает пресс-служба Донецкой областной госадминистрации.

Как отмечается, на мероприятии состоится панельная дискуссия: «Экспорт как движущая сила развития предпринимательства». Также проведут интерактивный воркшоп «Десять основных рисков в экспорте и как их избежать». Присутствующим также расскажут о результатах обучения от выпускников программ.

Экспортный тур по Украине будет проходить с 16:30 до 19:30 по адресу: Инлайт, ул. Казацкая 122, город Киев. Мероприятие будет проводиться на украинском и английском языках (последовательный перевод).

Чтобы попасть на данное мероприятие необходимо пройти регистрацию по ссылке.

«Информация о времени и месте проведения и детали программы будут уведомлены за день до мероприятия. Регистрация не требует подтверждения, заполненная гугл форма является пропуском на мероприятие», – говорится в сообщении.