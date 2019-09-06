Донетчина: В пункты помощи на КПВВ обратились более 850 человек

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донецкой области за неделю в пункты оказания помощи обратились более 850 человек, в том числе 76 детей. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) Украины в Донецкой области.

«Для того, чтобы процедура пересечения линии разграничения была максимально комфортной, на каждом из четырех контрольных пунктов въезда-выезда – "Майорское", "Гнутово", "Новотроицкое" и "Марьинка" – в круглосуточном режиме функционируют пункты оказания помощи. В них дежурят представители Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, которые не только оказывают необходимую помощь гражданам, но и проводят с ними информационно-разъяснительную работу по вопросам безопасности жизнедеятельности», – говорится в сообщении.

Так, в течение недели в пункты оказания помощи обратился 851 человек, среди которых 76 детей и 119 пожилых людей. Всего, с начала функционирования пунктов, была оказана помощь 103 тыс. 63 гражданам. Из них – 7 тыс. 324 ребенка и 19 тыс. 426 людей пожилого возраста.

«От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области для обеспечения функционирования пунктов оказания помощи населению привлекается 16 человек личного состава», – добавили в ГСЧС.

Напомним, с 1 сентября КПВВ в Донецкой и Луганской областях перешли на осенний режим работы.

Читайте также: