Реинтеграция Донбасса: На каком языке должны быть коммуникации

Информационная политика Украины в вопросе реинтеграции Донбасса должна проводиться на двух языках. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 сентября в ходе дискуссии на «Донбасс Медиа Форум 2019», который проходит в Харькове, рассказал глава Донецкого института социальных исследований и политического анализа Владимир Кипень.

По его словам, по мнению участников проведенного опроса*, коммуникации в СМИ, с помощью социальных сетей и через представителей органов власти Украины с жителями неподконтрольной украинским властям территории Донбасса должны быть построены на украинском и русском языках.

«Позиция интересная. Практически большинство людей, которых мы опрашивали относительно вопроса, на каком языке информация им больше подходит, говорили – практически одинаково. Причем даже те, кто был настроен абсолютно антиукраински. Они не говорят много на украинском языке, но понимают, а восприятие информации – это особая история», – отметил Кипень.

«При этом эксперты практически единогласны относительно того, что информация должна подаваться двумя языками», – резюмировал аналитик.

Как сообщалось ранее, эксперты проанализировали мнение жителей Донбасса, живущих по обе стороны линии разграничения, о реинтеграции и особенности коммуникации с ними. Авторы исследования выяснили, что нынешняя информационная политика Украины неэффективна для реинтеграции Донбасса и ее нужно менять.

*Опрос был проведен среди жителей Донбасса, живущих по обе стороны линии разграничения, в июне-июле 2019 года, а также среди экспертов. Форма опроса – фокус-групповые дискуссии, глубокие интервью и экспертный опрос. Цель опроса – проанализировать и оценить реальное состояние проблем и особенностей коммуникаций с жителями неподконтрольного украинским властям Донбасса и разработать эффективную модель коммуникации с ними в рамках процесса по реинтеграции Донбасса.

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