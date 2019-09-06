Масштабный обмен пленными между Украиной и Россией: Чем выгоден Кремлю

После того, как суд освободил ключевого свидетеля по делу об авиакатастрофе Боинга МН17 над Донбассом – Владимира Цемаха, президент России Владимир Путин заявил, что обмен пленными будет масштабным. Информационный шум вокруг обмена пленными выгоден только РФ. Такое мнение выразил глава Совета Всеукраинского объединения «Союз участников миротворческих операций» Сергей Грабский, передает «Слово і Діло».

По его словам, Российская Федерация специально создает информационную волну вокруг масштабного обмена пленными. «Таким образом Путин может ставить вопрос о снятии санкций. Для некоторых стран любой намек на то, что РФ рассматривает вопрос освобождения пленных, значит создать для России прецедент», – считает Грабский.

По его мнению, есть два сценария, которые могут рассматривать в Кремле. «Во-первых, РФ создает прецедент, готовит почву для снятия санкций, затягивая обмен пленными. Во-вторых, в Кремле могут решиться на обмен ввиду того, что Трибунал ООН уже может начать применять в отношении РФ меры из-за невыполнения решения относительно украинских моряков», – пояснил эксперт.

Однако, подчеркнул он, даже во втором варианте РФ пытается добиться максимальных преференций для себя. Ведь главная задача России, по мнению специалиста, – хотя бы пересмотр санкционной политики.

«Если бы Россия хотела обменять пленных, давно бы это сделала. Это решается в считанные часы, одной подписью и решением одного человека», – отметил Сергей Грабский.

При этом, добавил эксперт, в такой ситуации освобождение Цемаха – катастрофическая ошибка украинской власти и огромный репутационный удар по Украине. Он выразил убеждение, что в международном обществе никогда бы этого не сделали.

«Отпустить человека во время следствия и по признакам террористической деятельности – за пределами здравого смысла и понимания власти того, что делать. Израиль, Великобритания, Франция, Испания ни за что бы на это не пошли. Разве не понимают, чего стоила эта спецоперация для силовых структур Украины? Власть просто пренебрегла заслугами и жизнью наших граждан», – резюмировал Сергей Грабский.

Напомним, суд освободил ключевого свидетеля по делу об авиакатастрофе Боинга МН17 Владимира Цемах.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что обмен пленными между Украиной и РФ будет масштабным.

Напомним, 5 сентября Владимир Цемах был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство.

Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

Также, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что обмен пленными между Украиной и РФ будет масштабным.

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