Ущерб – свыше 1 млн грн: В Мариуполе задержали «черных лесорубов»

В Мариуполе (Донецкая обл.) задержали пятерых человек, которые занимались незаконной вырубкой деревьев в защитных лесных насаждениях, и нанесли государству ущерб на сумму свыше 1 млн грн. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как установлено, пятеро жителей Мариуполя в конце мая этого года занялись незаконной вырубкой дуба и ясеня в защитных лесных насаждениях, расположенных на территории Донецкой области, в частности в защитных лесополосах железной дороги.

Незаконно срубленные древесину участники преступной группы хранили и сбывали в одном из из автогаражных кооперативов, расположенных в Кальмиусском районе Мариуполя. Так, группа «черных лесорубов» причинила ущерб окружающей среде на сумму более 1 млн грн.

Сегодня, 6 сентября, злоумышленники были задержаны. Сейчас готовится сообщение о подозрении в совершении ими уголовного преступления по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения.

«В настоящее время прокуратурой принимаются меры, направленные на установление круга лиц, причастных к совершению указанного преступления», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.