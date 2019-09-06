Пенсии ВПЛ: На Донетчине рассказали, как будут проходить выплаты

В Донецкой области выплата пенсии пенсионерам – внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) осуществляется своевременно и в полном объеме. Изменения, которые предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины № 788 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины», не повлияют существенно на порядок выплат. Об этом рассказала начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад, сообщает сегодня, 6 сентября, пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

По ее словам, предусмотренные постановлением изменения существенно не влияют на порядок пенсионного обеспечения внутренне перемещенных лиц. Выплаты пенсии переселенцам будут и впредь проходить при условии соблюдения требований, предусмотренных для внутренне перемещенных лиц.

Она уточнила, что постановление предусматривает внесение изменений в порядок обмена данными между органами соцзащиты на основании сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах.

Она отметила, что те суммы пенсий, которые не выплачены за период до месяца их восстановления, будут продолжать учитываться в органе, осуществляющем пенсионные выплаты и выплачиваться на условиях отдельного порядка, определенного Кабинетом Министров Украины.

Помимо этого, по словам Натальи Рад, для того, чтобы создать удобные условия для оказания пенсионных услуги жителям населенных пунктов области, сейчас существуют возможности получить услуги через удаленные рабочие места специалистов в агентских пунктах, через интерактивные места средствами скайп-связи, передвижные социальные мобильные офисы органов местной власти, а также через вебпортал Пенсионного фонда Украины.

Следует добавить, что по данным Пенсионного фонда, сейчас в области находятся на учете 1,2 млн пенсионеров, из которых пенсионеры-переселенцы составляют 523,6 тыс. человек.

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