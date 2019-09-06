В Донецкой области мужчину застрелили в собственном доме

На Донетчине в селе Новогнатовка (Волновахский р-н) 43-летнего мужчину застрелили в собственном доме, передает «УНН» со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Тело мужчины 1976 года рождения обнаружили в доме, в котором он жил. Также выяснилось, что у мужчины огнестрельное ранение головы. Рядом с телом была найдена гильза, предположительно, от пистолета «Макарова».

Отмечается, что из дома предварительно ничего не пропало, не обнаружено никаких признаков ограбления.

Следует добавить, что недалеко от Новогнатовки продолжаются боевые действия.

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