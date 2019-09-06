Жители Мариуполя смогут получить более 400 админуслуг в новом «Мультицентре»

В Мариуполе (Донецкая обл.) приняли решение расширить перечень административных услуг, которые будут оказывать в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) и новом «Социальном офисе "Мультицентр"», строительство которого идет в Левобережном районе. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, по словам директора департамента административных услуг Мариупольского городского совета Елены Парамоновой, ЦПАУ планируют сделать единым окном, где получение административных сервисов будет максимально комплексным и комфортным для горожан.

Теперь в Центрах предоставления административных услуг будут предоставляться 288 сервисов, а в новом «Мультицентре» – 409. Среди них и услуги организаций-партнеров, которые разместятся в будущем помещении на Левом берегу. Там мариупольцы смогут зарегистрировать брак через администратора ЦПАУ и получить водительское удостоверение.

Также будут доступны услуги регионального сервисного центра МВД.

Следует отметить, что строящийся «Мультицентр» станет самым большим и мультифункциональным в Украине.