Льготы на обучение для студентов-переселенцев: Как получить

В Украине студенты-переселенцы из Донбасса имеют право на льготы при получении образования. Помощь предоставляется до окончания учреждений профессионального (профессионально-технического), высшего образования, но не дольше чем до достижения ими 23 лет. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

Так, студенты внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на:

полную (или частичную) оплату обучения за счет средств общего фонда государственного или местных бюджетов (для тех, кто поступил «на бюджет»);

первоочередной перевод на бюджет;

социальную стипендию (для лиц, обучающихся по государственному или региональному заказу на дневной форме обучения);

бесплатное обеспечение учебниками – за счет библиотечного фонда соответствующего учебного заведения;

бесплатный доступ к интернету, системе баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;

бесплатное проживание в ученических общежитиях – для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования;

проживание в студенческих общежитиях с льготной оплатой в размере, определенном заведением профессионального передвысшего или высшего образования.

Также, те, кто поступил на контракт, могут воспользоваться льготным долгосрочным кредитом на получение образования.

Следует подчеркнуть, что теперь эти льготы распространяются и на детей, проживающих в населенных пунктах на линии соприкосновения на подконтрольной Украине территории (что подтверждается справкой о регистрации места жительства).

Как уточнили в общественной организации, для того, чтобы получить такую ​​поддержку надо подать лично заявление на имя руководителя соответствующего учреждения профессионального (профессионально-технического), предвысшего или высшего образования.

Заявление составляется в произвольной форме с указанием конкретных видов государственной целевой поддержки, на которую студент претендует. Также, к заявлению прилагаются заверенные в установленном порядке копии документов (в частности, справки ВПЛ).

В случае если студент, претендующий на получение государственной целевой поддержки, является несовершеннолетним, заявление подается лицом, которое представляет его интересы в установленном законом порядке.

В том случае, если заведение отказывает в предоставлении льготы необходимо:

взять письменный отказ от учебного заведения;

обратиться в местный департамента образования и науки за обжалованием действий руководства заведения;

с письменным отказом обращаться в административный суд с иском против Кабинета Министров Украины.

Кроме того, для студентов, не имеющих регистрации на временно неподконтрольных украинским властям территориях, подтвердить статус переселенца можно предоставив:

военный билет со сведениями о прохождении военной службы;

трудовую книжку с записями о трудовой деятельности;

документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество;

решение государственной администрации, исполнительного органа городского или районного совета об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установлении опеки или попечительства;

медицинские документы;

фотографии;

видеозаписи;

другие документы.

При отказе взять на учет ВПЛ стоит требовать у органов выдачи письменного документа с отказом. Это необходимо для обжалования отказа, как в административном порядке, так и в судебном.