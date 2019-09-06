Льготы на обучение для студентов-переселенцев: Как получить

В Украине студенты-переселенцы из Донбасса имеют право на льготы при получении образования. Помощь предоставляется до окончания учреждений профессионального (профессионально-технического), высшего образования, но не дольше чем до достижения ими 23 лет. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает общественная организация «Донбасс SOS».
Так, студенты внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на:
- полную (или частичную) оплату обучения за счет средств общего фонда государственного или местных бюджетов (для тех, кто поступил «на бюджет»);
- первоочередной перевод на бюджет;
- социальную стипендию (для лиц, обучающихся по государственному или региональному заказу на дневной форме обучения);
- бесплатное обеспечение учебниками – за счет библиотечного фонда соответствующего учебного заведения;
- бесплатный доступ к интернету, системе баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;
- бесплатное проживание в ученических общежитиях – для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования;
- проживание в студенческих общежитиях с льготной оплатой в размере, определенном заведением профессионального передвысшего или высшего образования.
Также, те, кто поступил на контракт, могут воспользоваться льготным долгосрочным кредитом на получение образования.
Следует подчеркнуть, что теперь эти льготы распространяются и на детей, проживающих в населенных пунктах на линии соприкосновения на подконтрольной Украине территории (что подтверждается справкой о регистрации места жительства).
Как уточнили в общественной организации, для того, чтобы получить такую поддержку надо подать лично заявление на имя руководителя соответствующего учреждения профессионального (профессионально-технического), предвысшего или высшего образования.
Заявление составляется в произвольной форме с указанием конкретных видов государственной целевой поддержки, на которую студент претендует. Также, к заявлению прилагаются заверенные в установленном порядке копии документов (в частности, справки ВПЛ).
В случае если студент, претендующий на получение государственной целевой поддержки, является несовершеннолетним, заявление подается лицом, которое представляет его интересы в установленном законом порядке.
В том случае, если заведение отказывает в предоставлении льготы необходимо:
- взять письменный отказ от учебного заведения;
- обратиться в местный департамента образования и науки за обжалованием действий руководства заведения;
- с письменным отказом обращаться в административный суд с иском против Кабинета Министров Украины.
Кроме того, для студентов, не имеющих регистрации на временно неподконтрольных украинским властям территориях, подтвердить статус переселенца можно предоставив:
- военный билет со сведениями о прохождении военной службы;
- трудовую книжку с записями о трудовой деятельности;
- документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество;
- решение государственной администрации, исполнительного органа городского или районного совета об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установлении опеки или попечительства;
- медицинские документы;
- фотографии;
- видеозаписи;
- другие документы.
При отказе взять на учет ВПЛ стоит требовать у органов выдачи письменного документа с отказом. Это необходимо для обжалования отказа, как в административном порядке, так и в судебном.
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