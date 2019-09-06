Правоохранители провели отработку на Луганщине

На Луганщине правоохранители провели отработку населенных пунктов Попаснянского района. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что сотрудники полиции, которые входят в состав Объединенных сил, провели оперативно-профилактическую отработку четырех населенных пунктов Тошковского и Нижненского поселковых советов Попаснянского района, которые граничат с неподконтрольной украинским властям территорией.

«Основными вопросами вышеуказанных мероприятий стали профилактика правонарушений, предупреждение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, усиление безопасности граждан, предотвращения незаконного оборота оружия и наркотических веществ и проведение других специальных оперативных мероприятий. С целью эффективного выполнения задач был создан оперативный штаб, который не только руководил задействованными силами и средствами, а на основании информации, которая постоянно поступала от работников, осуществлял корректировки и немедленно принимал решение», – отметили в пресс-службе.

В ходе отработки правоохранители проверяли и транспортные средства, которые заезжают или выезжают из данных населенных пунктов, и владельцев оружия, и ранее судимых лиц, и тех, кто находится под административным надзором.

«В результате были обнаружены и задокументированы факты незаконного оборота наркотиков, а по фактам выявленных административных правонарушений было составлены соответствующие материалы», – сообщили в пресс-службе.