«Л-ДНР» наладили «экспорт» сигарет в Европу (Фото)

Сигареты, произведенные на неподконтрольной правительству части Донбасса, через территорию Украины экспортируются в Европу. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил политолог Владимир Цибулько. Он также опубликовал фото пачки сигарет с акцизной маркой «ЛНР».

«Видели в Украине дешевые сигареты, произведенные в ОРДЛО? Знакомые показали – посмотрите и вы. Особенно радует акцизная марка "ЛНР"», – написал он.

По его данным, часть нелегальных сигарет остается в Украине, а основной объем поставляется на рынки Европы контрабандой через западную границу Украины.

«Из Европы в самопровозглашенные республики возвращаются сверхприбыли, за счет которых, в том числе, финансируются боевики», – пишет Цибулько.

По мнению Цибулько, это происходит при поддержке украинских правоохранителей.

В комментарии к посту пользователь Игорь написал, что в Кривом Роге сигареты, произведенные на неподконтрольной правительству территории продаются «на каждом шагу, ими практически открыто торгуют в киосках».