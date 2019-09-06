Если не выйдем из группы Лиги чемпионов, это будет провал, – гендиректор «Шахтера»

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин рассказал о задачах команды на Лигу чемпионов, пишет «Сегодня».

Напомним, «горняки» на групповом этапе сыграют с «Манчестер Сити», загребским «Динамо» и «Аталантой». В клубе рассчитывают выйти в 1/8 финала.

«Если не выйдем из группы, то это для "Шахтера" будет провал. Наша позиция в том, что если мы не выйдем из группы, то с точки зрения всех наших усилий – это будет провальная работа. Мы хотим, чтобы та картина, которая у нас в головах – команда играет в Лиге чемпионов и выходит из группы – сработала», – сказал Палкин.