Реинтеграция Донбасса: Что волнует местное население в «Л-ДНР»

Эксперты выяснили, чего боятся, и на что надеются люди на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 сентября в ходе дискуссии на «Донбасс Медиа Форум 2019», который проходит в Харькове, рассказал глава Донецкого института социальных исследований и политического анализа Владимир Кипень.

Согласно представленного им исследования*, среди тем, которые волнуют жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса следующие:

вопрос прекращения огня;

язык, религия, трактовка истории;

отношения между Украиной и Россией; «навязывание» несвойственных для Донбасса ценностей и идей (националистическая идеология, европейские ценности);

пересмотр истории и героев (Вторая мировая война, советский период и пр.).

Среди тем, которые раздражают пророссийски настроенное население на неподконтрольном украинским властям Донбассе, выделяют такие:

темы модернизации украинской армии (в контексте использования ее против жителей неподконтрольной территории Донбасса);

успех и развитие Украины (в контексте российских и местных в «ДНР» пропагандистских нарративов, которые говорят, что Украине осталось недолго существовать).

Аналитики предлагают строить информационную политику Украины в отношении реинтеграции Донбасса с учетом этих особенностей общественного мнения.

Как сообщалось ранее, эксперты проанализировали мнение жителей Донбасса, живущих по обе стороны линии разграничения, о реинтеграции и особенности коммуникации с ними. Авторы исследования выяснили, что нынешняя информационная политика Украины неэффективна для реинтеграции Донбасса и ее нужно менять.

*Опрос был проведен среди жителей Донбасса, живущих по обе стороны линии разграничения, в июне-июле 2019 года, а также среди экспертов. Форма опроса – фокус-групповые дискуссии, глубокие интервью и экспертный опрос. Цель опроса – проанализировать и оценить реальное состояние проблем и особенностей коммуникаций с жителями неподконтрольного украинским властям Донбасса и разработать эффективную модель коммуникации с ними в рамках процесса по реинтеграции Донбасса.

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