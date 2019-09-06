В Мариуполе горсовету пытаются вернуть земельный участок стоимостью свыше 1,2 млн грн

Мариупольской местной прокуратурой № 2 выявлен факт использования земельного участка после окончания срока договора аренды земли. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Выяснено, что физическое лицо-предприниматель, несмотря на окончание в мае 2016 срока действия договора аренды земли, заключенного с Мариупольским городским советом для обслуживания станции технического осмотра и автомойки в Кальмиусском районе Мариуполя, продолжил незаконно пользоваться земельным участком площадью 0,1000 га и стоимостью более 1,2 млн. грн. При этом мариупольским городским советом достаточных мер по возврату указанного земельного участка в собственность территориальной общины не принято», – говорится в сообщении.

На устранение выявленных нарушений прокуратурой в Хозяйственный суд Донецкой области предъявлен иск об обязательстве нарушителя вернуть указанный земельный участок мариупольскому городскому совету.

В настоящее время судом производство по делу открыто и начато судебное разбирательство.