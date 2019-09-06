Апелляционный суд оставил Грымчака под стражей

Апелляционный суд Черниговской области оставил без удовлетворения жалобу адвоката экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака на меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила жена бывшего чиновника Юлия.

«Постановление Апелляционного суда о применении меры пресечения: оставить без удовлетворения! Грымчака оставили под стражей в Черниговском СИЗО», – написала она.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для Юрия Грымчака. Он будет находиться в СИЗО 60 дней или может выйти под залог в 6 млн грн. Замминистру МинВОТ инкриминируют мошенничество. Его коллега Георгий Тука считает, что в задержании силовиками Юрия Грымчака нет политических мотивов. Адвокат арестованного Татьяна Матяш заявила, что замминистра Юрий Грымчак содержится в СИЗО незаконно, поскольку в решении суда есть ошибки.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности (СБУ) Украины совместно с детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований ГПУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

По словам адвоката Татьяны Матяш, факт передачи средств замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его спутнику не зафиксирован.

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