Министр рассказала, как лишиться статуса переселенца

Внутренне перемещенные лица, которые смогли найти жилье и работу на новом месте, со временем не будут нуждаться в особой поддержке властей. Об этом в интервью «Громадському» заявила глава министерства по делам ветеранов и оккупированных территорий Оксана Коляда.

По словам министра, пока что она не может назвать точное число переселенцев, так как ей еще непонятен подсчет количества внутренне перемещенных лиц. Сейчас озвучиваются приблизительные цифры в 1,5−1,7 млн человек.

«Нам нужно понять, какие у них потребности, потому что у них они совершенно другие. И в контексте постройки жилья – это необходимо временное жилье, возможно, вокруг каких-то крупных предприятий, где они смогут работать, или это семейное жилье, семейные дома временного типа, которые нужно давать молодым семьям, чтобы они реинтегрировались в общество и начали полноценно жить», – сказала Коляда.

Министр считает, что от статуса переселенцев должны отказываться семьи, которые смогли после переезда купить жилье или получить его от государства, а также найти стабильную работу

«Если они полноценно живут, работают, зарабатывают, есть жилье, дети учатся, то они перестают быть внутренне перемещенными лицами», – уточнила чиновница.

Говоря о постройке нового жилья, Коляда признала, что в ближайшие годы этого не произойдет. При этом она заявила, что в министерстве было достаточно донорских средств на ремонт и восстановление временного жилья для переселенцев, но их использовали неэффективно, так как жилье предоставлялось в местах, где нет рабочих мест.

В завершении министр добавила, что ее ведомству только на реализацию программ для нужд ветеранов потребуется свыше 3 млрд грн, а назвать точную сумму, необходимую для реализации проектов по переселенцам, на данный момент она не может.

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