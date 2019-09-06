Страхи и ожидания: Чего боятся и на что надеются в «Л-ДНР»

Эксперты выяснили, чего боятся, и на что надеются люди на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 сентября в ходе дискуссии на «Донбасс Медиа Форум 2019», который проходит в Харькове, рассказал глава Донецкого института социальных исследований и политического анализа Владимир Кипень.

Согласно представленного им исследования*, ключевые страхи жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса следующие:

возобновление боевых действий;

дискриминация по территориальной принадлежности к неподконтрольной украинским властям территории;

репрессии со стороны украинской власти;

запрет общаться с родственниками в России;

непонимание политики нового президента и украинской власти.

Среди основных надежд местного населения в «Л-ДНР» эксперты назвали следующие:

изменение политики Украины относительно неподконтрольных украинским властям территории с приходом к власти президента Владимира Зеленского;

улучшение отношений между Украиной и Россией (ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет на уступки перед президентом РФ Владимиром Путиным как по «Л-ДНР», так и по Крыму);

президент Украины Зеленский «отпустит» Донбасс в РФ;

позитивные изменения при пересечении линии разграничения на КПВВ; снятие экономической блокады;

примирение и налаживание торговли с неподконтрольной украинским властям территорией Донбасса.

Аналитики также назвали информационные темы, которые волнуют жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса.

Как сообщалось ранее, эксперты проанализировали мнение жителей Донбасса, живущих по обе стороны линии разграничения, о реинтеграции и особенности коммуникации с ними. Авторы исследования выяснили, что нынешняя информационная политика Украины неэффективна для реинтеграции Донбасса и ее нужно менять.

*Опрос был проведен среди жителей Донбасса, живущих по обе стороны линии разграничения, в июне-июле 2019 года, а также среди экспертов. Форма опроса – фокус-групповые дискуссии, глубокие интервью и экспертный опрос. Цель опроса – проанализировать и оценить реальное состояние проблем и особенностей коммуникаций с жителями неподконтрольного украинским властям Донбасса и разработать эффективную модель коммуникации с ними в рамках процесса по реинтеграции Донбасса.

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