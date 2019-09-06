Заигрались с одной из башен Кремля: Безсмертный снова предупредил Зеленского

Украинский дипломат Роман Безсмертный заявил, что в окружении Президента Владимира Зеленского есть люди, которые «заигрались с одной из башен Кремля», и идут на поводу у спланированной операции. Об этом он сказал, комментируя вопрос освобождения подозреваемого в крушении МН-17 Владимира Цемаха, а также украинских военнопленных и политзаключенных, передают «Буквы».

Дипломат напомнил, что разговоры об обмене политзаключенного режиссера Олега Сенцова на редактора российского пропагандистского издания «РИА-Новости» Кирилла Вышинского повлекли за собой следующий шаг – «появление Цемаха». Его освобождение вчера и произошло.

Он призвал Зеленского взвешивать подобного рода шаги, как президента государства, представляя интересы исключительно страны.

«Если вы делаете такие вещи, и не доверяете специалистам… Ну, вас ведь предупреждали, не надо делать этого, этого, этого… Подумайте, что вы – президент огромного государства», – напомнил Зеленскому Безсмертный.

Дипломат считает, что все происходящее – продуманная операция.

«Часть окружения Президента заигралась с одной из башен Кремля. Это прошло в Минский процесс, потому там мешал Бессмертный. В это втянули Париж и Берлин, потому такой стала позиции Макрона и позиция Меркель… Можно было о чем угодно спорить с Порошенко, но наследственность в этом вопросе необходимо было сохранить… Эту линию необходимо удерживать», – подытожил дипломат.

Напомним, 5 сентября Владимир Цемах был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство.

Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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