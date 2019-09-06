Не сдавать интересы Украины: У Зеленского высказались о главном

Интересы Украины, в случае введения амнистии для членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) на неподконтрольном Донбассе, не будут сданы. Так считает глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, о чем он сказал в эфире «1+1».

«Я точно могу сказать – у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины. А там, как оно будет в дальнейшем... Сейчас я что-то буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в том числе, международную ситуацию», – пояснил Давид Арахамия.